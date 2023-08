Nägel sind die Leidenschaft von Anela Mucic aus Baden-Baden. Sie ist Weltmeisterin im Nageldesign und schafft Kunstwerke in ihrem Nagelstudio.

Für Anela Mucic aus Baden-Baden ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie ist in Buenos Aires Weltmeisterin im Nageldesign geworden. Darauf hat die 39-Jährige lange hingearbeitet, hat ihre Flugangst überwunden und die Angst, nicht gut genug zu sein. Jetzt ist sie am Ziel.

Stolz hält Anela Mucic ihren Weltmeisterpokal in den Händen SWR

Nageldesign - Viel mehr als nur Nägel lackieren

Nageldesign ist viel mehr als Nagellack drauf und das war's. Hier entstehen Kunstwerke. Klein aber ungeheuer aufwändig. "Jede Bewegung des Pinsels muss sitzen", weiß Mucic.

"Jede Bewegung des Pinsels muss sitzen. Dann am Ende den Pokal zu gewinnen, das war riesig."

Was Anela Mucic ihrem Modell bei der Weltmeisterschaft über mehrere Stunden auf die Nägel zauberte, kann man ohne zu zögern als Kunst bezeichnen. Acryl und Gel kommen zum Einsatz, Reliefs und 3D-Figuren. Die gebürtige Kroatin lackiert und malt nicht einfach, sie modelliert auf engstem Raum.

Der Alltag der Weltmeisterin in Baden-Baden

In Baden-Baden betreibt die 39-Jährige ein kleines Nagelstudio. Was die Verzierung der Fingernägel betrifft, gibt es für sie kaum kreative Grenzen. Dementsprechend lang dauert es aber auch, bis so ein Kunstwerk fertig ist. Mehrere Stunden kann eine Sitzung dauern.

"Es ist für mich eine große Ehre, ich kann gar nicht fassen, dass eine Weltmeisterin meine Finger dekoriert."

Drei Stunden wartet zum Beispiel Kundin Uta Ell, bis Anela Mucic ihr Werk vollendet hat. Für die 83-Jährige kein Problem, weil sie vom Ergebnis überzeugt ist: "Es ist für mich eine große Ehre, ich kann gar nicht fassen, dass eine Weltmeisterin meine Finger dekoriert."

Ein kunstvoll verzierter Fingernagel, geschaffen von Weltmeisterin Anela Mucic SWR

Wegen der Liebe von Kroatien nach Baden-Baden gezogen

Mit Ende 20 ist die Kroatin der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Für die Liebe, das Nageldesign und ihr Studio gab Anela Mucic ihr Jurastudium auf.

"Ich will, dass jede Kundin, die hier rausgeht, sich besonders fühlt und weiß: ich bin die einzige, die solche Nägel trägt."

Lange Nägel im Alltag kein Problem für Anela Mucic

Die Griffe der Schubladen in ihrer Küche hat die weltbeste Nageldesignerin so ausgesucht, dass sie ihre Nägel nicht ruinieren. Fensterputzen ist auch nicht ganz so einfach, sagt sie. Manches Staubkorn bleibe liegen, weil man eben nicht in jede Ritze komme.