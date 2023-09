Braunsbachs Bürgermeister liegt in Engen am Bodensee vorne

Nach der Bürgermeisterwahl in Engen am Bodensee am Sonntag liegt Frank Harsch vorne. Eine Stichwahl wird nun entscheiden, ob Braunsbach bald einen neuen Bürgermeister wählen muss.

Nach 19 Jahren könnte Bürgermeister Frank Harsch (CDU) die Gemeinde Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) in diesem Jahr verlassen. Denn er hat sich im Kreis Konstanz um ein Bürgermeisteramt beworben. Am vergangenen Sonntag wurde nun in Engen am Bodensee gewählt und Frank Harsch liegt derzeit vorne. Die Stichwahl wird am 8. Oktober die Entscheidung bringen.

Man muss bedenken, dass ich vor acht Wochen in Engen noch völlig unbekannt war. [...] Und jetzt gleich über 40 Prozent zu erzielen, das ist schon toll.

"Zeit für etwas Neues"

"Dass es nicht gleich im ersten Wahlgang klappt, das war abzusehen, sagte Harsch im SWR-Interview am Montagmorgen. Dafür seien die Mitbewerber einfach zu stark. Mit knapp 41,3 Prozent liegt Frank Harsch nach dem aktuellen Wahlergebnis derzeit vorne. Dicht gefolgt vom Nächstplatzierten Tim Strobel (39,2 Prozent). Zwischen diesen beiden entscheidet nun die Stichwahl.

Viel hat Frank Harsch in Braunsbach miterlebt: Er hat die Sturzflut vor sieben Jahren mit seiner Gemeinde überstanden und den Wiederaufbau gemeistert. Damals hätte er trotz vieler Anfragen seine Gemeinde nicht verlassen, sagte er vor der Wahl dem SWR, doch nun sei es Zeit für etwas Neues. Sollte er die Stichwahl nicht gewinnen, will Harsch bis zum Ende seiner Amtszeit bis 2028 in Braunsbach bleiben.