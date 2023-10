6:40 Uhr

Weniger Platz für Vereine in Sporthallen in BW

Der Platz in Sporthallen in Baden-Württemberg wird für Sportvereine immer begrenzter. Laut Landessportbund hat sich die Situation in den vergangenen Monaten und Jahren verschärft. Es seien unter anderem mehr Menschen in Sportvereine im Land eingetreten, außerdem würden in der kalten Jahreszeit immer mehr Sportarten für ihr Training in eine Halle kommen als früher. Hinzu käme die Unterbringung von Geflüchteten in Sporthallen, hieß es.