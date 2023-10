Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

6:16 Uhr Busunfall in Venedig: Mindestens 21 Tote In Venedig sind am späten Abend mindestens 21 Menschen bei einem schweren Busunglück gestorben. Laut italienischen Behörden sind unter den Opfern auch ein Deutscher, ein Franzose und mehrere Ukrainer. Auch der Busfahrer sei ums Leben gekommen. 20 Menschen wurden verletzt - fünf von ihnen schwer. Der Shuttle-Bus für Touristen war im Festlandstadtteil Mestre durch die Brüstung einer Hochstraße gebrochen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er fing nach dem Aufprall Feuer. Warum es zu dem Unfall kam, wird jetzt ermittelt. Norditalien Schweres Busunglück mit vielen Toten in Venedig In Venedig ist ein Bus von einer Brücke gestürzt, mindestens 21 Menschen starben. Laut der lokalen Präfektur sind auch ein Mensch aus Deutschland und fünf ukrainische Staatsangehö…

6:06 Uhr Segelboot auf Bodensee gekentert Auf dem Bodensee in der Nähe der Insel Reichenau ist gestern bei starken Winden ein Segelboot gekentert. Die beiden Besatzungsmitglieder wurden aus dem Wasser gerettet. Beide trugen laut Polizei Rettungswesten und blieben unverletzt. Die Bergung des Boots war wegen des Wetters zunächst nicht möglich und soll heute durch die Feuerwehr erfolgen.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Soll die Schuldenbremse ausgesetzt werden, um neue Ausgabenspielräume zu erlangen? Das Finanzwissenschaftliche Institut des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg hat den Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen aus Freiburg beauftragt, die in der Landesverfassung verankerte Schuldenbremse in Baden-Württemberg zu evaluieren. Die Studienergebnisse werden heute vorgestellt. Bis spätestens 2040 soll Baden-Württemberg nach dem Willen der Landesregierung klimaneutral sein. Damit dieses Ziel auch erreicht werden kann, muss neben dem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien auch eine Versorgung mit grünem Wasserstoff aufgebaut werden. Ein möglicher Lieferant für den begehrten Energieträger: Spanien. Mit einer Delegation im Schlepptau reist Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) deswegen von heute an bis Freitag nach Sevilla und Barcelona. In Andalusien ist unter anderem die Unterzeichnung einer neuen Energie- und Klimapartnerschaft mit der spanischen Region geplant. In Biberach werden heute Vormittag mehr als 300 Polizistinnen und Polizisten vereidigt. Die Festansprache hält Landesinnenminister Thoams Strobl (CDU). Erst am Montag hatte Strobl fast 600 junge Frauen und Männer an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen begrüßt, die ihr Studium begonnen haben.