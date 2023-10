Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:43 Uhr Skifahren in Österreich wird erneut deutlich teurer Bei den aktuellen Temperaturen gedanklich eher noch weit weg - aber der nächste Skiurlaub kommt bestimmt. Und dann sollte man unter Umständen mit dem ein oder anderen Euro mehr kalkulieren. Denn der Skiurlaub wird beispielsweise in Österreich in der kommenden Wintersaison erneut teurer. Die Preise für Liftkarten steigen kräftig - durchschnittlich zwischen sieben und zehn Prozent, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Am heftigsten fällt der Preisanstieg demnach am Arlberg in Tirol aus. Dort kostet die Tageskarte 75 Euro, das sind 12 Prozent mehr als in der vergangenen Saison. Vertreter der Seilbahnbranche nannten die allgemeine Inflation sowie die gestiegenen Energiepreise und Zinsen als Gründe für die höheren Ticketpreise. Salzburgs Branchenvertreter Erich Egger wies außerdem darauf hin, dass die Tariflöhne für Seilbahnbeschäftigte um gut 10 Prozent angehoben wurden. In mehreren großen Skigebieten in den Bundesländern Tirol und Salzburg werden die Sechstages-Karten für Erwachsene in der Hauptsaison um mehr als zehn Prozent teurer. In Ischgl sind dafür nun 323 Euro zu bezahlen, im Zillertal 349 Euro, in Saalbach-Hinterglemm 377 Euro und am Arlberg 401 Euro.

8:42 Uhr Pater bringt syrisches Waisenkind nach Deutschland Pater Alfred Tönnis von der Seelsorgeeinheit Bussen (Kreis Biberach) ist am Wochenende mit einem syrischen Waisenjungen in Deutschland gelandet. Das Kind soll nach Angaben der Diözese Rottenburg-Stuttgart bei Verwandten in Bad Buchau leben. Doch der Weg für den dreijährigen Mohamad Omar nach Deutschland war schwierig. Mehr dazu von meinem Kollegen Moritz Kluthe:

8:28 Uhr Spaziergänger findet Weltkriegsgranate Ein Spaziergang, der vielleicht doch spannender wurde als erwartet: In Blaufelden (Kreis Schwäbisch-Hall) hat ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag der Polizei gemeldet, dass er eine Bombe gefunden habe. Eine Polizeistreife konnte den Fund bestätigen. Die Sache klärte sich schnell: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an und entsorgte die Weltkriegsgranate. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 2. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

8:16 Uhr Pyro-Eklat in Karlsruhe: Verweigern Fanprojekt-Mitarbeiter weiterhin Aussagen? Drei Mitarbeitern des Fanprojekts Karlsruhe drohen im Zusammenhang mit dem Pyro-Eklat bis zu sechs Monate Beugehaft. Bei den Ermittlungen verweigern sie bislang die Aussage, weil sie befürchten, so das Vertrauen zu den Fans zu beschädigen. Heute sollen sie erneut befragt werden. Bei einem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC gegen St. Pauli im November letzten Jahres wurde vor dem Spiel von Fans des KSC verbotene Pyro-Technik gezündet. Es gab elf Verletzte, darunter ein Kind. Mehrere Personen mussten medizinisch behandelt werden. Bei einer Person führte das Einatmen der Rauchgase mutmaßlich zum Verlust von sieben Prozent der Lungenkapazität. Der Karlsruher SC stellte daraufhin Strafanzeige gegen Unbekannt. Nach dem Pyro-Eklat im November droht den Mitarbeitern des Fanprojekts Karlsruhe Beugehaft IMAGO Jan Huebner

8:03 Uhr Verkehr: Mindestens 45 Minuten Zeitverlust bei Karlsruhe Am frühen Morgen des Brückentags gibt es zwei Staus auf den Straßen in Baden-Württemberg. Mindestens 45 Minuten müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart gedulden: Der Stau bei Pforzheim Nord ist sechs Kilometer lang. Außerdem stockt es auf der A 6 zwischen Nürnberg und Heilbronn. Zwischen Kirchberg und Kupferzell gibt es einen drei Kilometer langen Stau. Zeitverlust: 10 Minuten. Alle Verkehrsmeldungen und wie es aktuell auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:29 Uhr Wetter: Der Spätsommer in BW geht weiter Der Oktober macht da weiter, wo der September aufgehört hat: mit Spätsommer. In Südbaden kann es heute bis zu 30 Grad geben. Im Raum Stuttgart sind Temperaturen bis zu 28 Grad drin. Die Aussichten auf morgen sind trüber: Am Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, kann es dann ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter geben. Wie das Wetter in den nächsten Tagen genau wird, sehen Sie in der Wettervorhersage von Sonntagabend mit Sven Plöger in SWR Aktuell. Video herunterladen (37,5 MB | MP4)

7:26 Uhr Elkemann bleibt OB in Wiesloch Der Neue ist der Alte: In Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis ist Oberbürgermeister Dirk Elkemann (parteilos) in seinem Amt bestätigt worden. Der Politiker, der keinen Gegenkandidaten hatte, bekam fast 88 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei rund 19,3 Prozent. Knapp 20.000 Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 2. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr Ravensburg: 25-Jähriger stirbt bei Autounfall Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Ravensburg gestorben. Er sei aus noch ungeklärter Ursache auf der Strecke zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst habe er ein Auto gestreift, sei dann weitergefahren und anschließend mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert, in dem zwei Personen saßen. Der 25-Jährige sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Die Insassen in dem von ihm getroffenen Auto wurden schwer verletzt. Ein 25 Jahre alter Fahrer ist bei Ravensburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. dpa Bildfunk Picture Alliance Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 2. Oktober 2023 um 6 Uhr.

6:26 Uhr Kindesmissbrauch an Schule? Schwere Vorwürfe gegen Schokoladen-Hersteller Wurden in einer Schule, die der ehemalige Chef der Schweizer Schokoladenfabrik Läderach mitgegründet hat, Kinder und Jugendliche missbraucht? Die Vorwürfe gegen ihn belasten den Familienbetrieb mit weltweit rund 150 Filialen, davon sind auch fünf in Baden-Württemberg.

6:19 Uhr Es ist Geduld gefragt: Bahn-Bauarbeiten in Stuttgart gehen weiter Mit Beginn der neuen Woche müssen sich Pendler und Bahnreisende rund um Stuttgart wieder auf Verspätungen und Umleitungen, auch auf Zugausfälle einstellen. Denn wegen Bauarbeiten in Feuerbach wird nach Angaben der Bahn der Nah- und Fernverkehr im gesamten Monat Oktober umgeleitet. Betreffen dürfte das vor allem Passagiere und Pendler, die aus Tübingen und Heilbronn und auch Karlsruhe unterwegs sind. Nach Bahn-Angaben werden von heute an bis 26. Oktober die Weichen auf den S-Bahn-Gleisen zwischen Stuttgart-Nord und Zuffenhausen erneuert, geplant sind zudem Arbeiten an der Oberleitung. Außerdem müssen für den neuen digitalen Bahnknoten Kabel unter der Erde verlegt werden. Umgeleitet werden auch viele Fernzüge, die während der Bauarbeiten den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr anfahren, sondern ersatzweise in Esslingen und zum Teil auch in Vaihingen (Enz) halten. Änderungen wird es auch im Regionalverkehr geben unter anderem für mehrere S-Bahnen und für den MEX 12 Tübingen - Heilbronn, den MEX 18 Tübingen - Heilbronn/Osterburken, den MEX 17 Pforzheim - Stuttgart und die Regionalbahn 11 Kornwestheim - Untertürkheim, die sogenannte Schusterbahn. Stuttgart Auch Regional- und Fernverkehr betroffen Ab Montag: Fahrplanänderungen im Zugverkehr in Stuttgart wegen Bauarbeiten Wieder fallen Züge und Teilstrecken im Raum Stuttgart aus. Die Bahn mit dem nächsten Bauabschnitt für den digitalen Verkehrsknoten. Betroffen sind vor allem die Linien S4, S5 und S6/60. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:03 Uhr 35 Euro fürs Parken: Straßburg befürchtet Verkehrschaos Um ein Verkehrschaos an diesem Dienstag zu verhindern, ruft die Stadt Straßburg insbesondere Autofahrer aus dem benachbarten Deutschland zum Umsteigen in die Tram auf. Am Tag der Deutschen Einheit sollte das Parken in der Innenstadt vermieden werden, teilte die elsässische Stadt mit. Straßburg verfolgt schon seit längerem mit Nachdruck eine Politik, die Innenstadt mit vielen engen Straßen vom Autoverkehr zu entlasten. Wer auf öffentlichen Straßen parkt, muss im Zentrum für drei Stunden bis zu 35 Euro bezahlen, wie aus einer Gebührentabelle hervorgeht. Die Tarife wurden schon vor längerer Zeit erhöht. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Südbaden, am 2. Oktober 2023 um 6 Uhr.

6:02 Uhr Das wird in Baden-Württemberg heute wichtig In Stuttgart beginnt heute die Sperrung der S-Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen wegen Bauarbeiten. Die Deutsche Bahn führt für das Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart (DKS) Kabeltiefbauarbeiten durch und erneuert die Gleise und Weichen. Die Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen. Auch im Fern- und Regionalverkehr kommt es zu Umleitungen mit Ersatzhaltestellen. Vor dem Amtsgericht in Karlsruhe sollen drei Mitarbeiter des Karlsruher Fanprojekts nach dem Pyro-Exzess im KSC-Stadion im vergangenen November gegen St. Pauli erstmals aussagen. Bisher verweigern die Sozialarbeiter, als Zeugen mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Sie wollen das Vertrauensverhältnis zu den Fans nicht gefährden. Sollten sie weiter schweigen, könnte das Gericht Beugehaft anordnen. Viele Haus- und Fachärzte in ganz Deutschland lassen heute aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen zu. Der Virchowbund hat zu der Aktion aufgerufen, weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich angeschlossen. Auch in Baden-Württemberg könnten Patientinnen und Patienten vor verschlossenen Praxistüren stehen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gibt es aber einen flächendeckenden Not- und Bereitschaftsdienst.

6:01 Uhr Großbrand zerstört dreistöckiges Gebäude Ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus ist in der Nacht zum Montag von Flammen zerstört worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen laut Angaben der Polizei das Dachgeschoss und der Dachstuhl des Wohngebäudes im Landkreis Karlsruhe bereits in Vollbrand. Das Wohnhaus ist laut Angaben nicht mehr bewohnbar. Die Hausbewohner brachten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit. Die Löscharbeiten dauerten die Nacht an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht klar, werde aber auf eine sechsstellige Summe geschätzt, hieß es. Ein Brand hat ein mehrstöckiges Gebäude in Weingarten bei Karlsruhe zerstört. Fabian Geier / Einsatz-Report24 Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 2. Oktober 2023 um 6 Uhr.