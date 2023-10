Ratiopharm Ulm schlägt Trient im Eurocup

Ratiopharm Ulm gewinnt auch im Eurocup und schlägt den italienischen Vertreter aus Trient 80:70. Nach zwei Erfolgen in der Bundesliga ist es der dritte Sieg im dritten Spiel.

Die Ulmer Basketballer bestätigen ihre gute Frühform in der neuen Saison und holen auch im europäischen Wettbewerb einen letztlich ungefährdeten Sieg gegen Dolomiti Trento. Das Zusammenspiel klappt bereits recht gut. 3.200 Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena erleben einen unterhaltsamen Basketballabend zum Ausklang eines Feiertages.

Traumstart beschert Ulmern 8:0-Führung

Die ratiopharm-Korbjäger erwischen gleich einen Traumstart, vor allem dank Aufbauspieler Juan Nunez, der mit einem raffinierten Anspiel auf Center Trevion Williams und zwei Dreiern für eine 8:0-Führung sorgt. Doch dann kommen auch die Italiener ins Spiel, während sich bei den Gastgebern die Fehlwürfe häufen. Nur fünf von 15 Versuchen aus dem Feld gehen ins Netz. Und so liegen die Ulmer nach dem ersten Viertel 16:18 zurück.

Freudige Gesichter bei den Ulmer Spielern am Dienstagabend nach dem 80:70-Heimsieg gegen Trient im Eurocup IMAGO Imago / Nordphoto

Im zweiten Abschnitt werfen die Männer von Coach Anton Gavel zunächst weiter viel daneben. Zwischenstand 30:35. Gleichzeitig häufen sich allerdings bei den Gästen die Ballverluste (insgesamt 14 in der ersten Halbzeit). Doch dann kommt bei Ulm der neue brasilianischen Aufbauspieler Georginho de Paula in Fahrt, wird mit elf Zählern Topscorer der ersten Hälfte. Einen erfrischenden ersten Auftritt für ratiopharm Ulm legt das erst 16-jährige Talent Noa Essengue hin. Er erzielt bis zur Pause sieben Punkte.

Schnelle Angriffe und Dunkings von ratiopharm Ulm

Mit einer 42:38-Führung starten die Ulmer in die zweite Halbzeit. Es wird ein tolles Spiel mit spektakulären Dunkings (Ulm) und weiten Dreiern (Trient). Viele gute Szenen auf beiden Seiten. Nach erfolgreichen Schnellangriffen der Ulmer haben die Italiener oft gute Antworten parat. Besonders weh tun immer wieder die Distanztreffer der Gäste. Nach drei Abschnitten heißt es in der Arena 60:54 für Ulm.

Starke Ulmer Defense sorgt bei Gästen für Ballverluste

In den letzten Minuten gelingt es den Gastgebern, den Druck in der Abwehr auf die Jungs aus Trient zu erhöhen. Immer wieder verlieren die Italiener während des Angriffs den Ball (insgesamt 24 Turnover). Die ursprünglich schwachen Trefferquoten der Ulmer werden deutlich besser, vor allem dank Dakota Mathias, der mit einem Dreier gut zwei Minuten vor Schluss die Führung auf elf Punkte schraubt zum 88:77. Bei den Gästen fallen die Distanzwürfe nun nicht mehr. Ratiopharm Ulm bringt den Sieg souverän über die Ziellinie. Bester Werfer der Partie wird Dakota Mathias mit 18 Zählern. Für den Deutschen Meister geht es am Samstag mit einem Knaller in der Bundesliga weiter, wenn als Gast Alba Berlin erwartet wird.