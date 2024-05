3. Liga live: Der Durchmarsch des SSV Ulm gegen Viktoria Köln?

per Mail teilen

Schreibt der SSV Ulm 1846 Fußball wieder einmal Geschichte? Zwei Spieltage vor Saisonende können die Spatzen den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga perfekt machen.

Ähnliches schafften die Ulmer 1998 schon einmal und stiegen danach sogar direkt in die 1. Liga auf. Mit einem Sieg am Samstag im heimischen Donaustadion gegen Viktoria Köln ist auf jeden Fall die Rückkehr in die 2. Bundesliga sicher.

Der SWR überträgt das Spiel live ab 14:00 Uhr in SWR Sport. Und im Falle des Aufstieges geht es mit den Emotionen und Reaktionen von der Party im Donaustadion weiter.

Moderation: Christina Graf

Experte: Oliver Unsöld, ehemaliger Spieler und Aufstiegs-Legende beim SSV Ulm. Kommentar: Daniel Günther