Erste Tickets binnen Minuten weg: FCK mit vielen Fans beim Saisonstart in Ulm

Zweitliga-Rückkehrer SSV Ulm 1846 startet kommende Woche in die Saison. Die Spatzen begrüßen den 1. FC Kaiserslautern, der massenhaft Fans mit ins Donaustadion bringen wird.

In der kommenden Woche startet der SSV Ulm 1846 als Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Am Sonntag (04.08.2024) begrüßen die Spatzen gleich einen großen Namen, den 1. FC Kaiserslautern, im Donaustadion.

FCK kommt mit zahlreichen Fans nach Ulm

Die Roten Teufel werden mit einer Vielzahl von Fans anreisen, die sich nicht nur im Gästeblock aufhalten werden - sondern auch drumherum. Denn innerhalb von nur wenigen Minuten kauften sie die Tickets in den Bereichen um den Gästeblock den Ulmern vor der Nase weg.

Die Kaiserslautern-Fans nutzten dafür ganz regulär den freien Verkauf, der beim Gastgeber am Dienstag (23.07.2024) gegen Mittag gestartet war. Aktuell geht ein Vereinssprecher des SSV Ulm 1846 von etwa 3.000 bis 4.000 FCK-Fans aus, die in der nächsten Woche ins Donaustadion reisen werden. Das sagte er auf Nachfrage dem SWR Sport.

Für die Spatzen ist das aber keine allzu große Überraschung. Dass die Gäste so viele Tickets beim Gastgeber kaufen, passiere auch bei anderen Vereinen.

Im vergangenen Jahr brachte der VfB Stuttgart zu einem Auswärtsspiel mehr als 10.000 Fans in die Arena der TSG Hoffenheim mit. Das Stadion, in dem der VfB damals mit 3:0 gewann, hat ein Fassungsvermögen von 30.000 Zuschauern.

Keine Sorgen beim SSV Ulm 1846

Die Sorge, dass ausgerechnet zur Rückkehr in die 2. Liga das Ulmer Stadion mit Fans des Gegners voll sein wird, haben sie beim SSV aber nicht: "Mit einer Kapazität von 13.000 bis 14.000 Plätzen für die Ulmer Fans werden wir noch überlegen sein", so Pressesprecher Max Rieck.

Ulmer Fans, die keine Dauerkarte besitzen, können auch noch ein paar Restkarten beim stationären Fanshop erwerben.