Über 300 Nachwuchskräfte sind am Mittwoch an der Hochschule für Polizei in Biberach vereidigt worden. Die Festansprache hielt Innenminister Thomas Strobl.

In Biberach sind am Mittwoch neue 305 angehende Polizistinnen und Polizisten feierlich vereidigt worden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) war zur Festansprache dabei. Nach Angaben der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Biberach absolvieren 145 Nachwuchskräfte den gehobenen Dienst. 160 haben die Ausbildung im mittleren Dienst begonnen. Die Vereidigungszeremonie fand im Stadion in Biberach statt. Musikalisch wurde die Feier von einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg umrahmt.

Innenminister Strobl: "keine Selbstverständlichkeit"

Die Festansprache hielt Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). "Die Polizei ist und bleibt weiterhin Spitzenreiter bei den Berufswünschen junger Menschen", sagte Strobl bei der Vereidigungsfeier. Das sei keine Selbstverständlichkeit. In seiner Rede lobte der Innenminister auch die Bereitschaft, für die Allgemeinheit Verantwortung zu übernehmen.

Es ist das Versprechen, eine große Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen.

Erst am Montag hatte Strobl fast 600 junge Männer und Frauen an der Polizei-Hochschule in Villingen-Schwenningen begrüßt, die ihr Studium begonnen haben. Er verwies dabei auf eine hohe Qualität der Polizeiausbildung, betonte aber auch die Herausforderungen durch neue Aufgaben, speziell im Bereich der Digitalisierung und durch Internet-Kriminalität.

An den weiteren Ausbildungsstandorten der Polizei in Lahr (Ortenaukreis), Bruchsal (Landkreis Karlsruhe), Herrenberg (Landkreis Böblingen) und Wertheim (Landkreis Main-Tauber) werden in den kommenden Tagen fast 900 weitere Polizeinachwuchskräfte vereidigt.