Allgeier schießt den SSV Ulm auf einen Aufstiegsplatz

Der SSV Ulm hat sich in einem engen Spiel gegen 1860 München durchgesetzt und springt auf einen Aufstiegsplatz.

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt zuhause ungeschlagen und hat sich in der Spitzengruppe der 3. Liga festgesetzt. Bastian Allgeier (9.) schoss am Dienstagabend das entscheidende Tor zum verdienten 1:0-Sieg gegen den TSV 1860 München.

Ulm begann stark und ging gleich mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Thomas Geyers konnte von Leroy Kwadwo kurz vor der Linie in Richtung Eckfahne klären. Bastian Allgeier wollte zurück in den Strafraum flanken, doch der Ball senkt sich hinter dem völlig verdutzten Löwen-Keeper Marco Hiller hinweg ins Tor (9.).

Ulm mit den besseren Chancen

Nach der Führung war Ulm in Spiellaune. Nach einem feinen Hackentrick von Dennis Chessa stand Felix Higl am Fünf-Meter-Raum, traf aber nur das Außennetz (23.). Die 60er brauchten mehr als 30 Minuten, um das erste Mal gefährlich zu werden. Doch Ulms Keeper Christian Ortag konnte den 20-Meter-Schuss von Eroll Zejnullahu entschärfen (32.). So ging Ulm mit der 1:0-Führung in die Kabine.

Jesper Verlaat (TSV 1860 Muenchen) im Zweikampf mit Philipp Maier (SSV Ulm 1846). IMAGO IMAGO / Jan Huebner

Auch nach der Pause war Ulm das stärkere Team mit den besseren Chancen. Die Überlegenheit konnte das Team von Trainer Thomas Wörle jedoch nicht verwerten. Nach Nicolas Janns Durchbruch auf der linken Seite kam Chessa am Fünf-Meter-Raum einen Schritt zu spät, um den Ball nach Janns Querpass über die Linie zu drücken (52.). Lukas Ahrend scheiterte aus etwa 16 Metern an Hiller (85.). So bliebt es beim verdienten 1:0 - für den SSV Ulm 1846 Fußball ist es bereits der fünfte Sieg.

SSV Ulm 1846 Fußball auf einem Aufstiegsplatz

Damit stehen die Ulmer mit nun 17 Punkten zumindest vorerst auf Platz zwei der 3. Liga, können am Mittwochabend aber noch von Erzgebirge Aue verdrängt werden.

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss am Freitagabend (6.10.) beim SV Sandhausen antreten, die Freiburg II am Dienstagabend mit 1:0 besiegt haben. 1860 München bekommt es am Samstag, ab 14 Uhr mit Dynamo Dresden zu tun.