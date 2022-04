per Mail teilen

Michael Richmann ist Multimedia-Redakteur beim SWR Sport. Seine Schwerpunkte sind Fußball und Eishockey, seine Leidenschaft gilt dem Rugby. Er schreibt am liebsten Hintergrund-Geschichten.

Michael Richmann wollte "eigentlich nie Sportjournalist werden". An diesem Ziel ist er jedoch grandios gescheitert nachdem er festgestellt hat, dass SWR Sport auch gut recherchierte und multimedial aufbereitete Hintergrund-Geschichten jenseits des 1:0 erzählt. Seitdem kümmert er sich vor allem um die Online-Umsetzung der vielfältigen Themen, Geschichten und Formate und unternimmt gelegentliche Ausflüge ins Fernsehen und ins Radio.

Vor SWR Sport

Michael Richmann hat als Lokal-Reporter beim Kölner Stadt-Anzeiger angefangen und anschließend auf der Journalistenschule ifp in München volontiert. Nach Ausflügen zur Redaktion "Politik und Zeitgeschehen" des WDR und zum Berliner Landesstudio des ZDF heuerte er 2014 zunächst bei SWR Aktuell an bevor er ein Jahr später in die multimediale Sportredaktion wechselte.