Im Industriegebiet in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) brannte es seit Dienstagnachmittag in einer Wäscherei. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein.

Sendung am Mi. , 4.10.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg