Hochhausbrand und umgekippter Tanklaster in Karlsruhe - Feuerwehr im Dauereinsatz

per Mail teilen

Am Montagabend musste die Feuerwehr in Karlsruhe zu mehreren Einsätzen gleichzeitig ausrücken. Unter anderem war auf der Südtangente ein Tanklaster umgekippt.

Die Feuerwehr in Karlsruhe musste am Montagabend zu mehreren Einsätzen gleichzeitig ausrücken. Auf der Südtangente war ein Tanklaster umgekippt und lag quer auf der Fahrbahn. Im Stadtteil Rüppurr wurden die Einsatzkräfte zu einem Hochhausbrand alarmiert und auf einer Baustelle waren Materialien und leere Spraydosen in Brand geraten.

Anhänger eines Tanklaster mit 10.000 Litern Diesel umgekippt

Auf der Südtangente in Karlsruhe war am frühen Montagabend aus noch unbekannter Ursache der Anhänger eines Tanklasters umgekippt. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Führerhaus befreien. Rund 10.000 Liter Diesel hatte der Anhänger geladen, allerdings trat durch den Unfall kein Kraftstoff aus. Zwei Kranwagen stellten im weiteren Verlauf des Abends den Anhänger wieder auf und schleppten ihn auf ein Speditionsgelände ab. Die Südtangente musste zwischen Maximiliansau in Richtung Karlsruhe für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Feuerwehr sicherte den umgekippten Tanklaster auf der Südtangente ab Pressestelle Thomas Riedel

Spraydosen explodieren auf Baustelle

Parallel wurden die Einsatzkäfte zu einer unklaren Rauchentwicklung in Wolfartsweier gerufen. Dort fanden die Feuerwehrkräfte brennendes Baumaterial. Das Feuer drohte laut Feuerwehr auf einen Kleinbus überzugreifen. Außerdem kam es wegen mehrerer leerer Spraydosen zu explosionsartigen Geräuschen.

Brennendes Baumaterial im Stadtteil Wolfartsweier löste einen weiteren Feuerwehreinsatz aus. Pressestelle Josua Abendschön / EinsatzReport24

Feuerwehr rückt zu Brand in Mehrfamilienhaus aus

In der Nacht zum Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Hochhaus im Karlsruher Stadtteil Rüppurr alarmiert. Dort war es zu einem Zimmerbrand im Erdgeschoss gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Rauch zum Teil auch in die darüberliegenden Wohnungen gezogen.

In der Nacht auf Dienstag löste ein Zimmerbrand einen Feuerwehreinsatz in Karlsruhe-Rüppurr aus Pressestelle Waldemar Gress / EinsatzReport24

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden alle Wohnungen belüftet. Auch hier wurde niemand verletzt.