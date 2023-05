Busstreik am Dienstag: Diese Städte in BW sind betroffen

Auch heute solltet ihr lieber mal kurz im Netz nachschauen, bevor ihr euch auf den Weg macht. In einigen Städten in Baden-Württemberg kommen nämlich die Busse zu spät oder gar nicht. Die Gewerkschaft ver.di hat landesweit zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. Betroffen sind davon zum Beispiel Buslinien in Tübingen, Schwäbisch Hall, Reutlingen oder Böblingen. Einen Überblick über die Auswirkungen des Warnstreiks und die Forderungen der Gewerkschaft findet ihr hier:

Guten Morgen! Ich bin Eva Röder und ich bin heute bis 10 Uhr mit unserem Newsticker am Morgen für euch da. In einigen Städten in Baden-Württemberg streiken heute die Busfahrerinnen und Busfahrer der privaten Omnibusunternehmen. Also lieber nochmal nachschauen, ob euer Bus auch fährt. Außerdem wurde im Rahmen der Polizeiaffäre jetzt Anzeige gegen die baden-württembergische Polizeipräsidentin gestellt. Was sonst noch heute los ist? Wir halten euch auf dem Laufenden!

