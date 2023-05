Busstreik am Dienstag: Diese Städte in BW sind betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem landesweiten Warnstreik im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. Aus ihrer Sicht verdienen Busfahrerinnen und Busfahrer deutlich zu wenig.

In einigen Städten in Baden-Württemberg kommt es am Dienstag zu Verspätungen und Ausfällen im Busverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hat landesweit zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen und rechnet mit über 800 Streikenden in rund 25 Betrieben.

Betroffen sind unter anderem Buslinien in Tübingen, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Göppingen, Heidenheim, Waiblingen, Ludwigsburg, Backnang, Bietigheim-Bissingen und teilweise auch in Karlsruhe, Geislingen, Böblingen sowie Plochingen und Ettlingen.

Auch Schul- und Überlandbusse betroffen

Auch bei vielen Schulbussen ist am Dienstag mit Ausfällen zu rechnen. Außerdem gibt es laut ver.di Einschränkungen beim Überlandverkehr im Großraum Stuttgart und Karlsruhe, im Raum Schwäbisch Hall und im Raum Reutlingen und Tübingen.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen wird laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) nicht betroffen sein. Zwischen dem 12. Mai und dem 9. Juni setzt die DB auf dieser Strecke Busse ein.

ver.di: Busfahrer verdienen zu wenig

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Busfahrerinnen und Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe mindestens 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

"Wir bedauern, dass sich die Tarifrunde jetzt in die Pfingstferien zieht. Wir waren letzte Woche bereit, zu anständigen Bedingungen abzuschließen", so ver.di-Verhandlungsführer Jan Bleckert. Für die Arbeitgeber gelte das nur in Ansätzen. "Deshalb werden wir den Druck nun deutlich erhöhen. Angesichts explodierender Preise haben die Fahrerinnen und Fahrer keine Zeit und Geduld für langes Taktieren"

Arbeitgeber bieten 8,5 Prozent mehr Geld

Die Arbeitgeber wollen die Gehälter bei einer Laufzeit von 24 Monaten insgesamt nur um 8,5 Prozent erhöhen. Zusätzlich soll es eine Inflationsprämie von insgesamt 3.000 Euro geben. Die Tarifkommission von ver.di hatte dies als "unzureichend" abgelehnt.

"Allein im privaten Omnibusgewerbe im Land fehlen bis 2030 mehrere Tausend Fahrerinnen und Fahrer. Glauben die Arbeitgeber im Ernst, mit Einstiegsgehältern von weit unter 3.000 Euro im Monat bei gleichzeitig unattraktiven Arbeitszeiten, die Fachkräftelücke schließen zu können?"

Warnstreik: Keine Einigung in der zweiten Tarifrunde

Die zweite Tarifrunde für die rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer der privaten Omnibusunternehmen in Baden-Württemberg war am 9. Mai in Sindelfingen ohne Ergebnis geblieben. Eine dritte Verhandlungsrunde ist am 20. Mai geplant.