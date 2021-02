Der Regisseur Jan Bonny bringt seine Zuschauerinnen und Zuschauer gern ins Schleudern. Seine atuelle „Tatort“-Produktion, „Ich hab im Traum geweinet“, die am am 23. Feburar in der ARD läuft, spielt zur Fasnacht im Schwarzwald – ein Ausnahmezustand.

Im „Tatort“ am kommenden Sonntag, 23. Feburar, ermitteln die Kommissare im Taumel der alemannischen Fasnet in Elzach. In „Ich hab im Traum geweinet“ geht es um Rausch, sexuelle Gewalt, emotionale Übergriffigkeit, Sadomaso, Maskieren und Demaskieren – ein provokanter Fernsehfilm, der sein Publikum herausfordert. Jan Eichberg und Jan Bonny haben das Drehbuch geschrieben und Jan Bonny führte zusätzlich noch Regie. Ein Filmemacher, der – nicht nur mit diesem Film – Zuschauer gerne ins Schleudern bringt.

Fasnet im Schwarzwald: Da gilt auch für die Komissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) Ausnahmezustand. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Doch die beiden Komissare werden aus dem wilden Treiben herausgerissen und zu einem Tatort gerufen. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Philipp Kiehl (Andreas Döhler), der seine Frau zu einer Schönheits-OP in den Schwarzwald begleitete, wird in seinem Hotelzimmer erschlagen. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Elena Kiehl (Bibiana Beglau) liegt noch in der Klinik, als sie vom Tod ihres Mannes erfährt. Sie ist geschockt, als sie von den Umständen hört. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Verbracht hat Kiehl die Nacht offenbar mit Romy Schindler (Darja Mahotkin), die in der Schönheitsklinik Krankenschwester ist. Sie kennt Kiehl von früher, als sie noch als Escortdame arbeitete. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Philipp Kiehl hat Romy (Darja Mahotkin) überredet, sie im Hotel noch einmal zu treffen. Ihrem Lebensgefährten, dem Chirurgen David Hans (Andrei Viorel Tacu), hat dieses Treffen angeblich nichts ausgemacht. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Die Komissare Tobler und Berg nehmen sowohl Romy Schindler als auch David Hans ins Visier. Der Druck auf die Beziehung der Verdächtigen nimmt immer mehr zu. ard-foto s1 Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen





