Pionierinnen der Frauenbewegung: „Ihr Jahrhundert“

Atemberaubende Virtuosität – Der junge Ausnahme-Saxophonist Jakob Manz aus Bad Urach +++ Gewalt, Leid und Karriereende – Der Tanztheater-Abend „Identity“ im Theater Ulm blickt in die verwundete Seele Israels und in die einer alternden Tänzerin +++ Kultur ist sein Leben – Björn Rodday, Multitalent und neuer Leiter der Sayner Hütte +++ Kulturtipps – Foto-Kunst und KI in Pirmasens, Buja in Speyer und die New York Gospel Stars auf Tour

+++ 300 Jahre jüdisches Leben in Laupheim – Die oberschwäbische Stadt hatte einst die größte jüdische Gemeinde Württembergs

+++ Großes Gefühlskino – „LASVEGAS“ ist der erste Kinofilm des in Trier aufgewachsenen Regisseurs Kolja Malik und das gleich mit Starbesetzung