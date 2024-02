"Da geht schon ein bisschen Originalität verloren ..."

Interview mit Moderator Albrecht Krogmann für das SWF-Unterhaltungsmagazin "Bitte umblättern" 1979

Die Vorzüge seiner weiten Hose, Ottifanten, Bühnenroutine und die Anonymität großer Hallen sind Themen des Otto-Interviews von 1979. Der Komiker wurde in diesem Jahr mit einer Platin- und drei Goldenen Schallplatten prämiert und brachte bereits seine sechste Schallplatte auf den Markt. In dem Gespräch, das am 15.11. 1979 im SWF-Unterhaltungsmagazin "Bitte umblättern" gesendet wurde, schlägt Otto auch nachdenkliche und reflektierende Töne an.