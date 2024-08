Diskussion um den Renteneintritt: Muss früher in Rente gehen teurer werden! ++ Jobs in Zeiten des Klimawandels: Mehr Sonnenschutz in der Bauwirtschaft ++ SWR1 Brief der Woche an Domenico Dolce

Diskussion um den Renteneintritt: "Wir brauchen positive Anreize, länger zu arbeiten"

Früher in Rente gehen muss teurer werden! Diesen Vorschlag hat diese Woche der Wirtschaftsweise Martin Werding gemacht: Konkret soll die sogenannte "Rente ab 63" unattraktiver werden, indem Abzüge erhöht würden. Das soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Gleichzeitig zeigen neue Zahlen, dass schon jetzt immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten. Ist das aktuelle Renteneintrittsalter überhaupt noch realistisch? Umfrage in Ludwigshafen von Wolfgang Brauer und Interview mit Stefan Sell, Professor für Sozialpolitik an der Hochschule Koblenz. Weitere Themen der Sendung: Jobs in Zeiten des Klimawandels: Mehr Sonnenschutz in der Bauwirtschaft. Reportage aus Hohenstaufen bei Göppingen von Wolfgang Brauer.

Keine Umkleidemöglichkeiten für Busfahrer - ist das OK? Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an Domenico Dolce Luxus-Duft für Hunde: Das italienische Traditions-Modehaus Dolce & Gabbana hat eine neue Zielgruppe für sich entdeckt. Glosse von Christoph Azone.