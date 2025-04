Zukunftsbranche Luft- und Raumfahrtindustrie?

Firmenportrait: Warum ein kleines Unternehmen aus Rheinland-Pfalz so wichtig für SpaceX ist +++ Traumjob Weltraum - wie arbeitet es sich bei der ESA? Interview mit dem Missionsleiter von EarthCare, Björn Frommknecht +++ Dürfen rheinland-pfälzische Polizistinnen und Polizisten keine Pausen machen? Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

"Firmenportrait MK Technology"

Raketen made in Rheinland-Pfalz - also zumindest ein bisschen. Denn ein kleiner Teil der SpaceX-Rakete Falcon kommt vom kleinen Unternehmen MK Technology in der Gemeinde Graftschaft in Rheinland-Pfalz. Aber die Firma arbeitet nicht nur für die Raumfahrt, sondern seit der Corona-Pandemie auch vermehrt für die Luftfahrt. Wolfgang Brauer hat sich das Unternehmen in Grafschaft besucht.

"In der Raumfahrt gehen wir über das technisch Mögliche hinaus" Interview mit Björn Frommknecht, Leiter der Mission EarthCARE der ESA in Darmstadt.

Mit Pferdeführanlagen zum Hidden Champion. Erzählt er Reporterin Geli Hensolt.

Bekommen Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz keine Pausen im Schichtdienst? Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.