Trumps Anti-Woke-Agenda erreicht Deutschland: Wie reagieren Firmen im Südwesten?

Noch wollen sich Boehringer, Juwi u.a. nicht einschüchtern lassen. Wird das so bleiben? ++ Warum Diversität auch ökonomisch wichtig ist - Interview mit einer Professorin für Personalmanagement ++ Wie GEFI-Matratzen aus Bammental als Kleinstbetrieb große Kunden halten kann

Trumps Anti-"Wokeness"-Agenda - wie sich deutsche Unternehmen vorbereiten:

Der US-Präsident schlägt nicht nur mit dem Zollhammer um sich, er drängt Unternehmen auch dazu, von Diversität und Inklusion abzurücken. Mehrere US-Konzerne wie Amazon und Meta gehorchten prompt und verkündeten das Ende ihrer DEI-Programme (Diversity, Equity and Inclusion). Seit kurzem bekommen auch Unternehmen in Europa Post von den US-Botschaften. Darin Anweisungen, entsprechende Programme in den US-Niederlassungen einzustellen oder zumindest ein Fragenkatalog, wie man es mit DEI denn so halte. Und das dürfte erst der Anfang sein. Je nach Umfang des US-Geschäfts ist das ökonomische Erpressungspotenzial groß, wie also reagieren?Wir haben (potenziell) betroffene Unternehmen in RLP wie Boehringer Ingelheim, JUWI, Schott u.a. nach ihrer Haltung gefragt.

