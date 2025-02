Zum ersten Mal Azubi – mit 53!

4,5 Millionen Menschen ohne Ausbildung: DGB legt 8-Punkte-Programm für bessere Aus- und Weiterbildung vor ++ Mit der Extra-Portion Wahnsinn: Mainzer Popcorn-Manufaktur will Snack-Markt erobern

4,5 Millionen Menschen ohne Ausbildung, oder warum ein 53-Jähriger jetzt Kfz-Azubi ist

Sie könnten den Fachkräftemangel in Deutschland womöglich erheblich lindern: Die rund 4,5 Millionen Beschäftigten in Deutschland, die keinen Berufsabschluss haben - wenn sie denn eine Ausbildung machen könnten oder Qualifikationen bzw. Berufserfahrung anerkannt bekämen. Unter anderem das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einem neuen 8-Punkte-Programm. Welches Potenzial hier schlummern könnte, zeigt die Geschichte des 53-jährigen Recep Parlak, der in diesem Jahr voraussichtlich seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abschließt. Wir haben bei ihm und seinem Chef nachgefragt, wie die späte Ausbildung gelingt und welche Herausforderungen es gibt. Reportage aus Kraichtal von Wolfgang Brauer und Interview mit Kai Burmeister, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg.



