Was die Bundestagswahl mit dem Betriebsalltag macht

Viele Beschäftigte diskutieren am Arbeitsplatz derzeit über Politik ++ Politische Bildungsarbeit im Job: Warum die Stiftung Liebenau Beschäftigte ihrer Behindertenwerkstätten auf die Bundestagswahlen vorbereitet ++ Frag den Arbeitsrechtler: Darf der Chef Werbung für eine bestimmte Partei machen? ++ Neue Einfuhrzölle in die USA: Warum man bei Rasselstein in Andernach gelassen bleibt

Der Wahlkampf biegt auf die Zielgerade ein - und ist auch in vielen Unternehmen großes Thema. Eine Karlsruher Drogeriemarktkette hat angekündigt, Angestellten Wahlhefereinsätze als Arbeitszeit gutzuschreiben. Größere Unternehmen organisieren Diskussionsrunden. Und auch innerhalb der Belegschaft geht es gerade oft um Politik. Was macht das mit der Bürostimmung, wenn verschiedene Meinungen aufeinanderprallen? Dürfen Vorgesetzte im Wahlkampf auf ihre Beschäftigten einwirken? Und wie werden Menschen mit Beeinträchtigung an ihrem Arbeitsplatz auf die Wahlen vorbereitet? Ein Schwerpunkt in dieser Woche in SWR1 Arbeitsplatz. Weitere Themen der Sendung: Diskutieren Sie am Arbeitsplatz derzeit über Politik? Umfrage aus Mainz.

Politische Bildungsarbeit im Job. Interview mit Brigitte Harsch, Heilerziehungspflegerin der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren.

Neue Einfuhrzölle auf Stahl. Demonstrative Gelassenheit bei Rasselstein in Andernach. Beitrag von Wolfgang Brauer.