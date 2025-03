Wie Beteiligte und Betroffene des Konflikts die Superstreikwoche wahrgenommen haben ++ "Unbefristete Streiks will niemand": Gespräch mit Friedhelm Pfeiffer, Tarifexperte beim ZEW in Mannheim ++ Diagnose Burnout: Wie sich ein Bürgermeister nach dem Zusammenbruch in sein Amt zurückgekämpft hat ++ Sind Doppelstandards bei der Zeiterfassung erlaubt? Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Audio herunterladen (17,3 MB | MP3) Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst: Kommen jetzt unbefristete Streiks?

Geschlossene Kindertagesstätten, stark eingeschränkter Nahverkehr im vielen Städten, überquellende Mülltonnen, Flugzeuge, die am Boden bleiben: Lange nicht mehr haben die Folgen eines Tarifkonflikts so viele Menschen im Südwesten betroffen wie die aktuellen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Und vor der dritten Verhandlungsrunde am Wochenende in Potsdam wirken die Fronten weiter verhärtet. Beschäftigte und Gewerkschaften fordern weiterhin acht Prozent mehr Geld und verweisen auf gestiegene Lebenshaltungskosten, die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit und mögliche neue Finanzquellen des Bundes. Die öffentlichen Arbeitgeber bleiben bei ihrer Einschätzung, dass für große Entgeltzuwächse die finanziellen Mittel fehlen. Und viele Eltern und Pendler sind einfach nur noch genervt. Wir lassen Beteiligte und Betroffene des Konflikts zu Wort kommen, mit O-Tönen aus Rheinland-Pfalz von Wolfgang Brauer. Und hinterfragen Verhandlungstaktik, Besonderheiten des laufenden Konflikts und mögliche Lösungen im Gespräch mit Friedhelm Pfeiffer, Tarifexperte beim ZEW Mannheim. Weitere Themen der Sendung: Diagnose Burnout: Ein Bürgermeister kämpft sich zurück ins Amt. Bericht von Stephanie Geißler.

Beim "Einstechen" rundet der Arbeitgeber Zeit auf, beim "Ausstechen" wird auf die Minute exakt gezählt: Kann das rechtens sein? Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.