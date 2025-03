Zukunft Ausbildung: Wie Ausbilder Mentoren werden

Mentoring statt reine Wissensvermittlung: So verändert sich der Job von Ausbilder:innen ++ ++ "Door-Opener für das gesamte Berufsleben": Arbeitsagenturen starten "Woche der Ausbildung" ++ Geld alleine macht nicht glücklich: Was die Baubranche neben dem Sondervermögen fordert

Mentoring statt reine Wissensvermittlung: So verändert sich der Job von Ausbilder:innen

Sie sind mit die wichtigsten Ansprechpartner für Azubis in der Ausbildung: Ausbilderinnen und Ausbilder. Doch nicht immer werden sie den Anforderungen gerecht - egal ob den von Azubis, von Unternehmen oder ihren eigenen. Der DGB Rheinland-Pfalz hat diese Woche in seinem Ausbildungsreport festgestellt: Die Mehrheit der Ausbilder ist engagiert und kompetent, aber oft fehlen beispielsweise Zeit für Feedback oder pädagogische Qualifikationen. Was brauchen Ausbilderinnen und Ausbilder, um allen Anforderungen gerecht zu werden, und eine gute Ausbildung möglich zu machen? Interview mit Barbara Kreis-Engelhardt, Vizepräsidentin des Bundesverbands Deutscher Berufsausbilder und Professorin für Leadership an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.

Weitere Themen der Sendung: