Was Sie über das Königsgemüse Spargel wissen müssen

Das Wort Spargel leitete sich aus dem lateinischen von "asparagus" her oder ist dem Mittelhochdeutschen "sparagus" in Kurzform entlehnt. Dabei umfasst die in Europa und Asien verbreitete Gattung "asparagus" runde 300 bekannte Sorten.

Sprechen wir vom "Spargel" ist damit in der Regel der "gemeine-" oder "Gemüse-Spargel" (lat. asparagus officinalis) mit über 200 Arten gemeint. Da Spargel nur unter sehr bestimmten Bedingungen gedeiht, ist die Anzahl der bundesweiten Anbaufläche relativ gering.

In Rheinland-Pfalz wird Spargel gewerblich lediglich in der Rheinpfalz und in Rheinhessen angebaut. Weltweit gilt Deutschland nach Mexiko, Peru und der Volksrepublik-China als Nummer vier in Sachen Spargelanbau.