Schon in der kommenden Woche könnte die Spargelsaison in Nord- und Mittelbaden starten. Das wäre früher als im vergangenen Jahr.

Die Spargelbauern im Südwesten stehen in den Startlöchern: In einer Woche soll die Saison losgehen und damit rund zehn Tage früher als im vergangenen Jahr, prognostiziert der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) mit Sitz in Bruchsal. Das wäre definitiv ein Frühstart in diesem Jahr. Der Verband rechnet bereits vor Ostern mit kleineren Mengen in Hofläden und verspricht zum Monatsende den Spargel auch im Handel. Allerdings war schon für vergangenes Jahr ein Frühstart angekündigt, der sich dann aber wieder verschoben hatte.

Spargel werden länger

Eine Änderung wird es dieses Jahr auf jeden Fall geben: der Spargel wird länger. Die zulässige Länge ist von 22 auf 24 Zentimeter erhöht worden. Das hat die UNECE, die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, beschlossen. Nach Einschätzung des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände in Deutschland ist das ein Beitrag zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung. Das Netzwerk, das rund 1.400 Erzeuger bundesweit vertritt, hatte die Veränderung der Lebensmittelnorm angeregt.

Längere Spargelstangen bedeuten weniger Spargelschnittabfälle, betont Simon Schuhmacher vom VSSE in Bruchsal. In der Direktvermarktung seien die bisherigen Erfahrungen mit längeren Spargelstangen durchweg positiv, erklärt auch Jürgen Schulze, Spargelanbauberater vom Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände. Die Änderung der UNECE-Norm sei ein Beitrag zur regionalen nachhaltigen Spargelproduktion, da der Einsatz wichtiger Ressourcen, wie beispielsweise Wasser, Dünge- oder Pflanzenschutzmittel, deutlich reduziert werden könne.

Verband verspricht: Spargelpreise starten moderat

Der erste badische Spargel werde im Preis moderat starten, prognostiziert der VSSE. Die Landwirte hätten aus der Vergangenheit gelernt und wollten die Verbraucher zum Saisonbeginn nicht verschrecken, so Schuhmacher. Die erste Klasse werde unter 20 Euro je Kilo starten.

Anbauflächen gehen weiter zurück

Der Verband rechnet aber auch in diesem Jahr wieder mit einer Flächenreduktion in der Spargelproduktion. Schuhmacher geht von einem Rückgang von rund vier Prozent aus, was landesweit einen Verlust von rund 90 Hektar Anbauflächen bei Spargel ausmachen würde. Auch die Zahl der Betriebe geht seit etwa drei Jahren zurück. Im vergangenen Jahr haben 20 von knapp 260 Betrieben den Spargelanbau eingestellt.

Kreis Karlsruhe: Erste Spargel von beheiztem Feld

Inoffiziell ist die Spargelernte in Baden Württemberg bereits vor gut einer Woche gestartet. Auf einem mit Abwärme aus Biogas beheiztem Feld bei Waghäusel (Kreis Karlsruhe) werden traditionell die ersten Spargel im Land gestochen. Sie liegen preislich deutlich über normalen Spargeln und werden nur in geringen Mengen angeboten.