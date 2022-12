Crêpelasagne mit gebratenem Spargelsalat in Orangendressing

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Holger Jacobs Rezeptautor/Rezeptautorin: Holger Jacobs, "Freinsheimer Hof" in Freinsheim/Pfalz

Crêpeteig:

125 ml Milch

2 Eier

20 g flüssige Butter

60 g Mehl

1 Prise Salz

Crêpelasagne:

200 g weißer Spargel

200 g grüner Spargel

Salz, Pfeffer

1 TL Blattpetersilie

3 EL Creme fraiche

3 EL Pesto

300 g Spargelspitzen weiß und grün

2 EL Limonenöl

2 EL Rapsöl

4 EL Orangenblütenessig

1 EL Pinienkerne, geröstet

16 Orangenfilets

Die Milch mit den Eiern verquirlen, die Butter einlaufen lassen und das gesiebte Mehl einrühren, Salz dazugeben und durch ein feines Sieb passieren. Den Crêpeteig in eine heiße, leicht gefettete Pfanne ø 20 cm geben und gleichmäßig verlaufen lassen. Die Teigoberfläche mit den dünn gehobelten Spargelscheiben belegen, mit Salz, Pfeffer und der geschnittenen Petersilie würzen und wenden. Aus der Masse sollten acht Crêpe entstehen. Die Gemüsecrêpe mit Creme fraiche und Pesto bestreichen, übereinander schichten, in eine Ringform setzen und im Backofen bei 130° C 10 Minuten backen. Die Spargelspitzen in Limonen- und Rapsöl anbraten, mit dem Essig ablöschen, kurz einkochen lassen, die Pinienkerne dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Lasagne aus dem Ofen nehmen und mit dem Spargelsalat anrichten, mit Orangenfilets dekorieren.

Übersicht aller SWR Rezepte