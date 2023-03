Barbecue Maultaschen im knusprigen Speckmantel

per Mail teilen

Wer auch beim Grillen nicht auf seine Maultaschen verzichten möchte - für den ist dieses Rezept perfekt!

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

8 Maultaschen

32 Scheiben dünne Speckscheiben

Grillsoße oder Senf zum Bestreichen

Zubereitung

Jeweils 4 Speckscheiben leicht überlappend übereinanderlegen, so dass eine Speckmatte entsteht und dünn mit Grillsoße oder Senf bepinseln. SWR

Jeweils eine Maultasche in die Speckmatte einwickeln. SWR

Auf dem Grill (oder Grillpfanne) bei mittlerer Hitze von allen Seiten knusprig braten. SWR

Tipp

Im Grill mit geschlossenem Deckel garen. Dazu schmeckt Kartoffelsalat von gegrillten Folienkartoffeln und unsere süß-saure Grillsoße oder unser Senf-Honigzwiebel Chutney.

Statt Maultaschen in Normalgröße können auch kleine Suppenmaultaschen in Speck eingewickelt und gegrillt werden - macht sich auch super in einem frischen Salat!

