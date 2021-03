Wie bereits in anderen Ländern werden auch in Deutschland die Impfungen mit AstraZeneca jetzt vorläufig ausgesetzt. Einzelne Fälle gefährlicher Blutgerinnsel müssen noch untersucht werden.

Warum setzt jetzt auch Deutschland die Impfungen mit AstraZeneca aus?

Mit diesem Schritt folgt das Bundesgesundheitsministerium einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Bei einer Pressekonferenz am Nachmittag sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Gesprächen mit Experten, dass ein Zusammenhang von gefährlichen Venenthrombosen im Gehirn nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff nicht ausgeschlossen werden können.

Das alles sei allerdings, wie auch in anderen Ländern, eine Vorsichtsmaßnahme. Es gab in Deutschland sieben solcher Fälle bei über 1,6 Mio. Impfungen. Das waren sehr wenige, aber laut Gesundheitsminister Spahn eben ein bisschen mehr, als man normalerweise in der Bevölkerung erwarten würde. Damit geklärt werden kann, ob das was mit den Impfungen zu hatte, werden die jetzt zunächst vorsorglich gestoppt.

Deutschland hat die Impfungen mit AstraZeneca vorläufig ausgesetzt. Grund dafür sind vereinzelte Fälle von Thrombosen in den Hirnvenen, die weiter untersucht werden müssen. Imago imago images/focalpoint

Wie ist die wissenschaftliche Studien-Lage dazu?

In den klinischen Studien sind Blutgerinnsel als Nebenwirkung bislang nicht aufgefallen. Bis vor kurzem war die Datenlage – trotz der bisherigen Schlagzeilen zu anderen Ländern – auch noch so, dass man ziemlich sicher sagen konnte, dass der Nutzen der Impfung mögliche Schäden überwiegt. Denn bei einer Erkrankung mit Covid-19 ist das Risiko für Thrombosen erhöht. Die Expert:innen brauchen jetzt Zeit, um die Fälle genauer zu prüfen.

Wie geht es jetzt weiter mit AstraZeneca? Und was bedeutet das für diejenigen, die schon mit AstraZeneca geimpft sind?

Die europäische Arzneimittelagentur EMA überprüft diese Fälle bereits seit letzter Woche. Stand jetzt geht man da immer noch nicht von einem Zusammenhang aus, aber ausgeschlossen werden kann es, wie gesagt, nicht. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn könnte es schon Ende der Woche ein Ergebnis von der EMA geben. Das müssen wir abwarten. Auch die WHO will mögliche schwere Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoff jetzt noch einmal genauer untersuchen.



Die Impfdosen, die es gerade noch gibt, werden dort gelagert, wo sie gerade sind. Der Impfstoff ist ja nicht so anspruchsvoll an die Lagerbedingungen wie die RNA-Impfstoffe. Dosen, die noch geliefert werden, werden erstmal beim zentralen Lager des Bundes zwischengelagert, bis klar ist, was damit passiert.

Ob Geimpfte nach einer weiteren Überprüfung die zweite Dosis des Astra-Zeneca-Impfstoffes bekommen, wird sich zeigen. Es wird derzeit auch untersucht, ob man die zweite Impfdosis mit einem anderen Impfstoff bekommen kann. Imago IMAGO / Karina Hessland

Sollten Geimpfte sich nach mehr als vier Tagen nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen, sollten sie laut Paul-Ehrlich-Institut unverzüglich zum Arzt gehen. Dabei geht es insbesondere um starke und langanhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen.

Es werden jetzt sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen ausgesetzt. Das heißt für diejenigen, die bereits die erste Dosis erhalten haben, gibt es vorerst keine zweite. Sollte der Impfstoff nach der erneuten Prüfung als sicher eingestuft werden, dann geht es ganz normal auch mit den Zweitimpfungen weiter. Sollte die EMA aber die Zulassung entziehen, dann gäbe es erstmal ein Problem.

Jens Spahn betonte, dass auch dann eine Lösung gefunden würde. Vermutlich könnten die betroffenen Menschen dann Biontech oder Moderna als Zweitimpfung bekommen. Dazu laufen gerade Studien, ob diese Technik, mit unterschiedlichen Impfstoffen aufzufrischen vielleicht sogar zu einem höheren Schutz führt. Insgesamt ist das aber natürlich für die ganze Impfkampagne ein herber Dämpfer.