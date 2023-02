Reporterin und Redakteurin SWR Wissen aktuell.

Ulrike Till ist beim SWR vor allem für die Medizinthemen zuständig – von Alzheimer über Corona bis zum Zika-Virus. Studiert hat sie in Mainz und Lyon; nach zwei Jahren als Deutschlehrerin und PR-Frau in Boston folgte der Start beim SWR – erst bei Kurpfalzradio in Mannheim, dann in der Wissenschaftsredaktion. Ihr Herz schlägt fürs Radio, egal ob in schnellen Einsätzen fürs Aktuelle oder mit langer Recherche beim Feature.

