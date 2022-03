Wie bestimmt man aufgrund einzelner Fossilien die Dinosaurierart?

Wie groß ist der größte Dino? Wie klein der kleinste? Wie viele Teile hat ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett? Welche wichtigen Saurier-Fossile gibt es bei uns im Südwesten? Was macht man eigentlich als Dino-Forscher den ganzen Tag? Wie oft sind Forscher*innen selbst von ihren Funden überrascht? Wie viele Fossilien liegen unerkannt in Museen und warum? Wie läuft eine Ausgrabung, wie lange dauert das? Was erzählen Dinosaurier-Fossile einem über heutige Tierarten?

Christine Langer im Gespräch mit Eberhard „Dino“ Frey, Saurier-Experte und langjähriger Leiter der Abteilung Geowissenschaften am Naturkundemuseum Karlsruhe. mehr...