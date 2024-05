Ist es gefährlich, bei Gewitter im See zu schwimmen?

Bei Gewitter nicht im See baden!

Ich würde bei Gewitter nicht im See baden. Seen sind ja relativ flach. Wenn Sie nun darin schwimmen, sind Sie der höchste "Gegenstand". Man weiß, dass Blitze in Seen einschlagen. Und wenn der Blitz nun in den See einschlägt und Sie der höchste Punkt sind, dann haben Sie Pech gehabt und werden getroffen.

Übrigens ist bei Enten die Gefahr nicht ganz so groß wie bei Schwänen, einfach weil die Schwäne größer sind. Wenn der Blitz neben Ihnen einschlägt, sollten Sie möglichst weit weg sein. Denn Wasser ist zwar ein guter Leiter, aber der Strom wird nicht so stark geleitet, dass Sie noch in 100 m Entfernung tot umfallen würden. Deswegen sieht man auch keine Mengen von toten Fischen, wenn der Blitz einmal in einen See einschlägt.

Bei Gewitter auch nicht auf der Wiese aufhalten

Aus dem gleichen Grund sollten Sie sich bei Gewitter auch nicht auf einer Wiese aufhalten; auch dort sind Sie der höchste Gegenstand. Wenn Sie es dennoch tun, sollten Sie sich flach auf die Erde legen. Man kann auch in die Hocke gehen; das reduziert ebenfalls die Höhe. Aber hinlegen ist die bessere Lösung.

... und bloß nicht unter einen Baum stellen!

Auf gar keinen Fall sollten Sie sich aber unter einen Baum stellen, weil der Baum leicht vom Blitz getroffen werden kann.

Wasserhaltiger Menschenkörper leitet Strom sehr gut

Wenn es blitzt, muss Ladung abgeleitet werden. Diese Ladung geht in den See. Der ist relativ groß und die Ladung verteilt sich. Genauso ist es mit dem Boden: Die Ladung geht in den Boden und verteilt sich dann auf der Erdoberfläche. Es funktioniert ähnlich wie ein Stromkabel, das da quasi gelegt wird, und Sie sind ein Teil des Kabels. Der Blitz sucht sich nun den Weg des geringsten elektrischen Widerstandes.

Leider leitet der menschliche Körper den Strom genauso gut wie Wasser, weil wir fast nur aus Wasser bestehen. Deswegen wird der Blitz nicht lange fackeln, wenn Sie aus dem See rausgucken, sondern "zack!" diesen kürzesten Weg durch Sie hindurch suchen.