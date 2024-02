Wie funktioniert der Warp-Antrieb aus der Kult-Serie "StarTrek" – reisen mit zig-facher Lichtgeschwindigkeit? Wie geht das Beamen – also die Teleportation von Menschen? Wie realistisch ist es, dass wir uns irgendwann von einem Ort zum anderen beamen können? Könnte man ein Laser-Schwert aus Star Wars wirklich bedienen – und Roboter als Co-Piloten einsetzen? Was gibt es von dem, das sich Science-Fiction-Autoren ausgedacht haben, inzwischen wirklich? Stichwort Sprachassistenten, Handys, Touchscreens, Roboter und Künstliche Intelligenz.

Mit an Bord ist der "Captain Kirk" aus Kaiserslautern: Dr. Hubert Zitt – Elektrotechnik-Ingenieur an der Hochschule Kaiserslautern und seit vielen Jahren Star-Trek-Technik-Experte.