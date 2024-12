Dr.-Ing. Hubert Zitt ist Dozent im Studiengang Informatik an der Hochschule Kaiserslautern am Standort Zweibrücken. Er studierte Elektrotechnik an der Fachhochschule Kaiserslautern und danach an der Universität des Saarlandes, wo er am Lehrstuhl für Systemtheorie der Elektrotechnik auch promovierte. Schon während der Promotion wurde er 1999 an der Fachhochschule in Zweibrücken zum Vertretungsprofessor berufen und lehrt seitdem dort im Bereich "Technische Informatik".

Hubert Zitt mit Kommunikator Marcus Lang

Im Jahr 1996 hat er die inzwischen legendären Star-Trek-Vorlesungen an der Hochschule Kaiserslautern initiiert. Seine Spezialgebiete sind die Physik und die Technik bei Star Trek und anderen Science-Fiction-Filmen.

Als Star-Trek-Technik-Experte ist er international gefragt und außerdem Sachbuch-Autor.