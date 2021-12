Wie schnell ist die Enterprise im All per Warp-Antrieb unterwegs?

per Mail teilen

Wenn man Geschwindigkeit als das Überbrücken von Entfernungen versteht, kann man aus den Angaben der Serie eine Formel generieren. Wenn Captain Picard z.B. "Warp 5" vorgibt, kann man das "hoch 2,85" nehmen und durch einen speziellen Nenner dividieren. Als Ergebnis erhält man die vierfache Lichtgeschwindigkeit. Es sind also immer Vielfache der Lichtgeschwindigkeit, die man mit einer relativ komplizierten Formel auch erklären kann.

Allerdings lehrt und die Relativitätstheorie, dass man sich nicht schneller als das Licht bewegen kann. Deswegen ist das keine wirkliche Bewegung. Vielmehr bewegt sich die Enterprise, indem sie den Raum krümmt. Die Enterprise verkürzt die Distanz bis zum Ziel.

Wenn Sie z.B. zu einer Wand laufen wollen, können Sie das nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit tun. Wenn Sie Weg durch Zeit teilen, muss ein Wert herauskommen, der kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das gilt zwar für die Enterprise auch, aber sie macht das ganz anders: Bei der Enterprise wird eine so gigantische Energiemenge freigesetzt, dass sich die Wand zu Ihnen hin krümmt. So befindet sie sich direkt vor Ihrer Nase. Wenn Sie dann einen kleinen Schritt nach vorne machen, schieben sie diesen zusammengedrückten Raum hinter sich wieder durch. Theoretisch geht das sogar! Allerdings braucht man dafür so gigantische Energiemengen, dass man leider diesen Warp-Antrieb nie wird realisieren können.