„Wald:Sinfonie“ – Mehr soziogeografische Studie statt Musikfilm

Mit der Reformation wird es geboren: das evangelische Gesangbuch. Wobei es anfangs nicht das eine gibt, sondern jahrzehntelang mehrere. Es beginnt 1524 mit dem Achtliederdruck, dann wird in Wittenberg das "Geystliche gesangk Buchleyn" gedruckt mit Liedern in 4-stimmigen Sätzen, 24 stammen von Martin Luther. Das letzte von ihm kuratierte Gesangbuch kommt 1545 heraus. Es folgen zig weitere, zweitweise sind in einem Fürstentum an die 20 verschiedene Gesangbücher im Gebrauch. Und die werden nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen konzipiert.