Film-Doku über den Komponisten Paul Dessau – Vertriebener, Antifaschist und Avantgardist

Paul Dessau wurde am 19. Dezember 1894 in Hamburg geboren. Er ließ sich in Berlin zum Kapellmeister ausbilden und nahm Violin-, Klavier- sowie Kompositionsunterricht. Er arbeitete zunächst als Korrepetitor in Hamburg, bevor er 1915 zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Ab 1919 arbeitete er als Operndirigent in Köln und Berlin. Parallel dazu komponierte er Opern und Filmmusik.

1933 flüchtete Dessau als Jude und Antifaschist vor den Nazis, zunächst nach Paris, wo er sich in Zwölftonmusik weiterbildete. 1939 emigrierte er in die USA und verdiente seinen Unterhalt als Filmmusik-Komponist. In New York begann seine Zusammenarbeit mit Bertold Brecht, mit dem er 1948 vor dem antikommunistischen McCarthy-Kommitee in die spätere DDR floh.

Dessau unterhielt als Komponist und Lehrer eine ambivalente Beziehung zu Walter Ulbricht und der Führungsspitze der SED: gefeiert, respektiert und gleichzeitig misstrauisch beäugt. So wurde 1951 seine Oper „Die Verurteilung des Lukullus“ als antisozialistisch diskreditiert und verboten.

In den 1960er entwickelte sich Dessau zur Avantgarde-Figur und konnte dank seiner vierten Frau, der Regisseurin Ruth Berghaus, Opern uraufführen, die ihm international Anerkennung verschafften. Darunter „Puntila“, „Lanzelot“ und „Einstein“. Er starb am 28. Juni 1979.