Treffpunkt Klassik

Musikthema

Zum Tod von Martial Solal

Musikgespräch

Geigerin Vivane Hagner

Musikthema

Carol of the Bells



Unbekannt:

Text: Friedrich von Spee

O Heiland, reiß die Himmel auf

Nils Landgren

Jonce Hristovski:

Makedonsko devojče. Lied. Bearbeitung

Nemanja Radulović (Violine)

Double Sens

Henri Vieuxtemps:

Violinkonzert Nr.4 op.31

Viviane Hagner Violine

Royal Flemish Philharmonic

Leitung: Martyn Brabbins

Franz Schubert:

Der Hirt auf dem Felsen. Lied, D 965 (op. post. 129)

Sarah Aristidou (Sopran)

Jörg Widmann (Klarinette)

Daniel Gerzenberg (Klavier)

Nikolai Kapustin:

Konzert-Rhapsodie, op. 25

Frank Dupree (Klavier)

Jakob Krupp (Kontrabass)

Meinhard "Obi" Jenne (drum set)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Dominik Beykirch

Valentin Silvestrov:

Prayer for the Ukraine.

Raphaela Gromes (Violoncello)

National Symphony Orchestra of Ukraine

Leitung: Volodymyr Sirenko

Antonìn Dvorák:

Weihnachtsstern - für Männerchor a cappella

Polizeichor Lahr

Leitung: Helmut Maier

Antonín Dvořák:

8 Walzer, op. 54. Bearbeitung, Nr. 1 - 8 . Fassung für 2 Violinen, Viola und Violoncello

Talich Quartett

Sergej Rachmaninow:

aus: Sinfonische Tänze. Fassung für Orchester, op. 45, Nr. 2: Andante con moto. Tempo di valse

SWR Symphonieorchester

Leitung: Petr Popelka

Unbekannt:

Tantarantan

The King's Singers

Lucas Ruiz de Ribayaz:

Españoletas

Flaco de Nerja (Gitarre)

Olivier Martinez Kandt (Jarana)

Patricio Hidalgo (Jarana)

L'Arpeggiata

Erich Wolfgang Korngold:

Thema und Variationen, op. 42

Sinfonia of London

Leitung: John Wilson