Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Luigi Nono. Der Klang der Utopie - Ein Film über den Venedig-Liebhaber

Probenbericht

Ethel Smyths "The Wreckers" am Badischen Staatstheater Karlsruhe - man darf neugierig sein

Musikthema

In Baden-Baden wird getanzt: The World of John Neumeier im Festspielhaus

Song des Monats

Papa braucht Hilfe - wenn der Mac streikt





Ludwig van Beethoven:

aus: 6 Bagatellen für Klavier, op. 126, Nr. 2

András Schiff (Hammerklavier)

Luigi Nono:

Incontri

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Hans Rosbaud

George Gershwin:

Cuban Overture

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Leitung: Ingo Metzmacher

Philip Glass:

Sinfonie Nr. 11, 1. Satz

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: Riccardo Muti

Johan August Halvorsen:

Sarabande con variazioni nach einem Thema von Händel

Ragnhild Hemsing (Violine)

Benedict Kloeckner (Violoncello)

Ethel Smyth:

aus: The Wreckers, Ouvertüre

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo

Don Davis:

Main title, Aus: Reloaded (Matrix 2)

Orchester

Leitung: Don Davis

Bud Powell:

Willow grove

Bud Powell (Klavier)

Ensemble

Richard Strauss:

Mädchenblumen. 4 Gedichte, op. 22

Sabine Devieilhe (Sopran)

Mathieu Pordoy (Klavier)

Tielman Susato:

aus: Zwölf Tänze aus der "Danserye". Passe et Medio, Bergerette: Les grand douleurs et Pavane sur la Bataille

Capella de Ministrers