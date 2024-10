Das Hamburg Ballett ist wieder zu Gast in Baden-Baden, wie schon seit über 20 Jahren immer im Oktober und wie immer zusammen mit seinem Starchoreographen John Neumeier. Seit 3 Jahren hat der inzwischen ehemalige Ballettchef aus Hamburg sogar ein eigenes Festival in der Kurstadt, „The World of John Neumeier“, auch in diesem Jahr wieder mit einem Schwerpunktthema, aber zum ersten Mal mit der Rekordlänge von insgesamt drei Wochen lang. Was genau geboten wird, und wer alles mit dabei ist, weiß Ines Pasz.