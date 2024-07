Vernichtet KI das Komponieren? Cool bleiben!

Gordon Kampe ist Komponist und kommt in seinem Tun immer mehr mit KI in Berührung. Sind Komponisten im Zeitalter der KI-generierten Töne überhaupt noch zeitgemäß? Oder wird der Beruf wie einst Gerber und Hofnarren aussterben, weil kein Bedarf mehr besteht für handgeschriebene und kopfersonnene Musik?

Cool bleiben

Es ist, schräg genug, ein warmer Tag in Hamburg. Ich sitze am Computer und neben mir brummt und saust ein Ventilator, auf dessen Gehäuse die klare Ansage „Be Cool“ prangt. Und während ich hier sitze und über „Künstliche Intelligenz“ nachdenke, ist alles was ich denke bereits Schnee von gestern.

Plötzlich knackt, zischt und flackert es in meinem Zimmer. Vor mir taucht ein überdimensionierter Avatar des Interneterklärers Sascha Lobo auf. Wie immer frei von jeglichen Zweifeln lacht er mir schallend ins Gesicht: „Ach, du armes, analoges Komponierwürstchen! Das ist so süß, Dich da mit einem Bleistift zu sehen.“

Gehört das Komponieren am Klavier mit Bleistift und Papier bald der Vergangenheit an? Der kleine Sascha Lobo im Kopf von Gordon Kampe sagt ja. IMAGO IMAGO / Design Pics

Während Lobo seine Frisur in Ordnung bringt, flüstert er mir noch etwas ins Ohr. Irgendwas mit „Zeichen der Zeit“ und „isch over“ und ob ich Interesse an einem Spiegel-Abo hätte. Dann brizzelt die Luft wieder, ich nehme schnell meine blaue Pille ein und bin wieder allein am Schreibtisch.

Komponieren – Ein aussterbender Beruf?

Es ist also vorbei mit meinem Beruf. Durch zahlreiche öffentliche KI-Förderprogramme, mit denen sich künstlerisches Mittelmaß noch ein wenig länger über Wasser halten wird, wird das Aussterben der Zunft beschleunigt. Der Komponist oder die Komponistin wird sich alsbald neben dem Gerber, dem Hofnarren, dem Fischbeinreißer oder dem Laternenanzünder auf der Liste der ausgestorbenen Berufe finden.

Habe ich vor kurzer Zeit noch über die jämmerlichen Ergebnisse von KI-basierter Musik gelacht, kann man nun schon mindestens irritiert sein, wenn man mal eine halbe Nacht mit Anwendungen wie „Suno“ oder „Udio“ verbracht hat.

Dass eine Musik, die mit verhältnismäßig einfachen Regeln gestaltet ist, recht schnell und gut von einer KI nachgebildet werden kann, überrascht nicht. Aber „Udio“ etwa kann auch das typische „Brösel-Schab-Quiek-Knirsch-Heul-Zischel-Raschel-Wuschel-Idiom“ zeitgenössischer Musik ganz gut nachahmen und während ich das schreibe, wird eine andere KI das bereits 12-mal besser können.

Putzigerweise liefert das Programm die Titel gleich mit: „Echoes in the void“, „Echoes of the future“, „Echoes of Serenity“ – und mein Favorit: „Whispers of Helmut“.

Die KI wird das Komponieren nicht so lieben wie wir

Ich zeigte die Ergebnisse, inklusive einer Motown-Upbeat-Ode, die auf meinem ungeheuer gehaltvollen Text „Gurky, Gurky, ich will Gurkensaft“ basiert, meinen Studierenden in der Hochschule. Ich vermutete Entsetzen, Panik, Exmatrikulation und Anträge auf Umschulung. Doch – Potztausend: Ich erntete Gelächter und selbstbewusstes Schulterzucken.

Seit 2017 ist Gordon Kampe Professor für Komposition an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Er ist Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg und Autor von kulturpolitischen Kolumnen. Juliane Klein

Da kann die KI besser, schneller, origineller und sogar uns selbst noch ähnlicher sein – sie wird den Vorgang des Komponierens nicht so lieben können wie wir. Irgendwann, da sind wir uns sicher, wird man das wieder hören. Ein Avatar schwitzt nicht, wir schon. Da KI nicht mehr weggeht, werden wir damit arbeiten, wie mit einem Staubsaugerroboter.

Sascha Lobos Hologramm neben mir lacht wieder: „Bist du naiv!“ Und, wie so oft taucht aber auch sie wieder auf – scheu und schüchtern, wie immer: die Musik. Sie lächelt, nickt, zupft mir freundschaftlich an den Ohren und flüstert mir zu: „Bleib cool. Weitermachen!“