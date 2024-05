Kreativität und KI: Ist Maschinenkunst auch Kunst?

Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Hat die Google-KI LaMDA nun ein Bewusstsein oder nicht? Sie möchte sich zumindest jetzt mal einen Anwalt nehmen, der sie in der Sache vertritt … (00:30)

- Seltene Kopfverletzungen können Nikotinsucht heilen! Da stellt sich doch die Frage: wie genau muss man hinfallen, um das zu erreichen? Wir sparen uns an der Stelle Wortwitze à la "nicht auf den Kopf gefallen" … (09:06)

- Politiker leben länger als wir Normalos. Statistisch zumindest. War früher noch anders - frag mal Julius Cäsar! (15:11)

- Wenn Satelliten, Rover und Co Selfies schießen ... Ein neuer Satellit kann per GoPro und Selfiestick sich selbst knipsen. Wofür und warum? Wie sähen die Instagram-Profile von Hubble, Perseverance und Co wohl aus? (22:52)



Weitere Infos und Studien gibts hier:

https://www.iflscience.com/it-hired-a-lawyer-the-story-of-lamda-and-the-google-engineer-just-got-even-weirder-64229

https://www.spektrum.de/news/zigaretten-bestimmte-hirnschaeden-befreien-von-nikotinsucht/2030002

https://www.iflscience.com/politicians-live-longer-than-the-rest-of-us-and-the-gap-is-widening-64195

https://futurezone.at/science/mini-satellit-selfie-gopro-australien-nanoavionics-foto-kamera/402057169



Noch mehr Infos zu LaMDA und zur ganzen Diskussion rund um das Thema gibt’s in dieser Folge des SWR2 Podcasts „Was geht – was bleibt? Zeitgeist. Debatten. Kultur.“

https://www.ardaudiothek.de/episode/was-geht-was-bleibt-zeitgeist-debatten-kultur/debatte-um-lamda-haben-algorithmen-gefuehle/swr2/10588035/

Den gesamten Pdocast-Channel findet ihr hier:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/was-geht-was-bleibt-zeitgeist-debatten-kultur/10568995/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König