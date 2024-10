Die musikalische Monatsrevue im Oktober 2024 mit Lars Reichow

Mit Lars Reichow

Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen, was hat das Feuilleton bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezialist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen.

Musikliste



James Last:

Happy Music

Orchester James Last



William Boyce:

Sinfonie D-Dur op. 2 Nr. 5, 1. Satz (Auszug): Allegro ma non troppo

Academy of Ancient Music, London

Leitung: Christopher Hogwood



Mars Bonfire:

Born To Be Wild

Steppenwolf



Lars Reichow:

Hol dir einen Boomer

Lars Reichow (Gesang, Klavier)



Percy Aldridge Grainger:

Shepherd's Hey! für Orchester

BBC Philharmonic, Manchester

Leitung: Richard Hickox



Zaho de Sagazan:

Tristesse

Zaho de Sagazan



Teddi Castion:

Warming Up

Billy Taylor Trio





Der Oktober-Song von Lars Reichow: „Boomer“