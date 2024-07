Einmal die Woche Filmmusik kurz erklärt - jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!

In dieser Folge von “Score Snacks“ geht es um den Kino-Urknall für eine ganze Generation: Den Biker-Hippie-Roadmovie „Easy Rider“.

Wieso das so besonders war, dass die Produzenten mit das erste Mal aktuelle Musik im Film einsetzten, und was das mit den jungen Leuten der Zeit gemacht hat, erklärt euch Malte in „Easy Rider – Wie die Hippies ihre Musik ins Kino brachten“.

Film: Easy Rider (1969)

Regie: Dennis Hopper

Musik: Steppenwolf, Roger McGuinn, Fraternity of Man und andere

Host und Produktion: Malte Hemmerich

Autor dieser Folge: Chris Eckardt

Headwriter: Jakob Baumer

Redaktion: Chris Eckardt

Sprecherin: Henriette Schreurs

Assistenz: Anika Kiechle