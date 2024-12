Ein Meilenstein der Kriminalliteratur: Raymond Chandlers legendärer Privatdetektiv Philip Marlowe verstrickt sich in einen komplexen Fall um Freundschaft, Verrat und moralische Abgründe.



Gekürzte Hörbuchfassung

Ein Freundschaftsdient mit Folgen

Eine ungewöhnliche Freundschaft brockt Philip Marlowe einen seiner schwersten Fälle ein: Der alkoholkranke Terry Lennox, den Marlowe betrunken vor einem Club aufgelesen hat, muss nach Mexiko fliehen und bittet den Detektiv um Hilfe. Wenig später erfährt Marlowe, dass Lennox‘ schwerreiche Frau Sylvia grausam ermordet wurde. Die Polizei glaubt, dass Lennox der Täter ist, doch Marlowe hat Zweifel.

Noch ein Toter

Während Marlowe eigene Nachforschungen anstellt, wird er in einen weiteren Fall verwickelt: Die so rätselhafte wie wunderschöne Eileen Wade engagiert den Detektiv, um auf ihren Mann Roger Wade, einen berühmten Schriftsteller, aufzupassen. Denn Wade neigt, wenn er betrunken ist, zur Gewalttätigkeit. Kurz darauf findet Marlowe Wade tot in seinem Arbeitszimmer.

Der lange Abschied Hörbuch gelesen von Manfred Zapatka Autor: Raymond Chandler Verlag: Diogenes ISBN: 978-3257202076

Die Jagd nach der Wahrheit

Stehen der Tod von Sylvia Lennox und der von Roger Wade in Verbindung? Philip Marlowe ist sich sicher, doch die Polizei dementiert. Mehr noch: Es gibt keinen Fall Sylvia Lennox mehr. Terry Lennox hat sich erschossen und den Mord an seiner Ehefrau in seinem Abschiedsbrief zugegeben. Damit ist der Fall für die Polizei gelöst. Doch nicht für Marlowe, der weiterhin an die Unschuld seines Freundes glaubt. Seine Suche nach der Wahrheit führt ihn tief in eine Welt aus Verrat, Gier und tödlichen Geheimnissen.

Zeitlos und tiefgründig

Mit seinem kühlen Stil, den bissigen Dialogen und der melancholischen Grundstimmung in seinen Werken zeigt Chandler, dass Kriminalliteratur weit mehr sein kann als reine Unterhaltung. „Der lange Abschied“ ist ein zeitloser Klassiker, der die Abgründe der menschlichen Seele erforscht und Philip Marlowe in einem seiner komplexesten Fälle zeigt.