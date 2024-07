Mittlerweile gehen die Künstler*innen von Herakut getrennte Wege. So hat HERA alias Jasmin Siddiqui im Sommer 2023 in Mannheim das Mural „Imagination is my favorite nation“ kreiert. HERA hat Grafikdesign studiert und ihren ganz eigenen Stil entwickelt. Der wurde teilweise aus der Not heraus geboren. Sie hatte nicht viel Geld für die teuren Spraydosen und sammelte beim Sperrmüll Farbreste ein. Das war vor allem weiße Wandfarbe, die sie nochmal verwässerte. Und so malte sie ihre Figuren oft mit weißer Farbe aus, die, weil sie so wässrig ist, oft in langen Linien nach unten läuft. So wie bei dem Fuchs, den sie an die Fassade in der Mannheimer Hafenstraße gemalt hat.