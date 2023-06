Zehn Jahre Street-Art-Projekt "Stadt.Wand.Kunst" in Mannheim

In Mannheim haben internationale Streetart-Künstler in zehn Jahren mehr als 40 Wände bemalt. Mit einem solchen Erfolg hatten die Macher von "Stadt.Wand.Kunst" zu Beginn nicht gerechnet.

In Mannheim gestalten seit zehn Jahren internationale Street-Art-Künstler und ein paar wenige Streetartkünstlerinnen die Wände von Häusern, darunter die Stars der Szene aus Deutschland, Italien, der Ukraine oder Portugal. Das Street-Art-Projekt „Stadt.Wand.Kunst“ wird vom Veranstaltungszentrum „Alte Feuerwache“ organisiert. Seit 2013 werden in jeden Sommer neue Künstlerinnen und Künstler eingeladen, weitere Wände zu bemalen. Mehr als 40 Street-Art-Kunstwerke sind seit dem entstanden. Dass das Ganze einmal so erfolgreich sein würde, hatte allerdings niemand erwartet.

Beginn 2013 mit Suche nach Wand für Künstlerduo HERAKUT

"Stadt.Wand.Kunst" wurde im Frühsommer 2013 wegen eines Aufrufs des weltweit etablierten Künsterduos HERAKUT gestartet. Dieses suchte nach einer Hauswand für ein Bilderbuch-Projekt, bei dem die einzelnen Seiten des Buches auf Häuserwände in der ganzen Welt gemalt wurden. Die Alte Feuerwache hatte schon mehrere Street-Art-Ausstellungen und Graffiti-Projekte organisiert und beschloss, eine Wand zu suchen.

Das Wandbild des Künstlerduos HERAKUT “My Superhero Power is Forgiveness” ist das erste Mural, das in Mannheim entstand. Es ist seit Juli 2013 in der Mannheimer Innenstadt schräg hinter dem Rathaus im Quadrat F6 zu sehen. Alexander Krziwanie / Stadt.Wand.Kunst

"Das war ja nur eine Wand, die wir damals geplant hatten. Und das Feedback war aber einfach so gut, dass wir weitergemacht haben."

Museum auf der Straße in Mannheim

Es entstand die Idee, die Wandgemälde dafür zu nutzen, eine andere Art von Kunst im Öffentlichen Raum zu etablieren. Eher hipp als akademisch, niederschwellig und über die ganze Stadt verteilt, ein Museum auf der Straße. Zu Beginn seien die Leute während des Entstehungsprozesses der Street-Art-Werke noch sehr skeptisch gewesen, sagt "Stadt.Wand.Kunst"- Kurator Sören Gerhold. Die Leute hätten sich nicht vorstellen können, was da passiert.

"Am Anfang kommt man in etwas Halbfertiges rein, was halt in einem Museum oder in einer Galerie nie passiert. Und das ist eben das Besondere, dass man den Prozess auch mitverfolgen kann."

Das Mural, das das Berliner Künstlerduo LOW BROS im Mannheimer Quadrat F5 an die Hauswand gemalt hat, wurde von der Deutschen Post auch als Briefmarke herausgegeben SWR

Street-Art bietet ein Identifikationspotential

Die Reaktionen auf die Street-Art-Gemälde seien dann aber so positiv gewesen, dass "Stadt.Wand.Kunst" fortgesetzt wurde, so die Macher. Ulrich Blanché, Kunsthistoriker mit dem Schwerpunkt Grafitti und Urban Art an der Universität Heidelberg, denkt, dass Murals, also Wandgemälde, deshalb so populär geworden sind - und das übrigens nicht nur in Mannheim - weil sie einen so schnellen Effekt haben.

"Es hilft auch den Leuten vor Ort, weil es ein Identifikationspotential bietet. Weil die Leute dann nicht sagen ich wohne in der Soundso-Straße Nummer 5. Die Leute sagen dann: Ich wohne in dem Haus, wo der Fuchs auf der Außenwand ist."

Das erste Mural im Jahr 2023 stammt von Künstler Perkup

Der österreichische Künstler Perkup bemalt im Stadtteil Käfertal die Frontseite eines Mehrfamilienhauses. Er eröffnet mit seinem Mural die "Stadt-Wand.Kunst."-Saison 2023. SWR

Perkup, so heißt der Künstler, der in diesem Jahr den "Stadt.Wand.Kunst"-Auftakt macht. Der 33-jährige Österreicher ist seit Montag im Stadtteil Käfertal zugange. Dort hat er die Frontseite eines schlichten Mehrfamilienhauses in Blau- und Fliedertönen grundiert und angefangen, eine Landschaft darauf zu malen. Auch das neueste Mannheimer Mural kommt bisher gut an, sagt Künstler Perkup.