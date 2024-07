Mit der Sprühdose für Gerechtigkeit – Jasmin Siddiqui, Street Artist und Geschichtenerzählerin im öffentlichen Raum

Seit zwanzig Jahren verwandelt Jasmin Siddiqui, Künstlername Hera, den öffentlichen Raum in Kunst: Sie bemalt Häuserwände. Ihren ersten Job als Sprayerin hatte die gebürtige Frankfurterin in einem Zirkus in Wiesbaden.

Seither durchreist Jasmin Siddiqui die ganze Welt und hinterlässt auf Wänden, Zelten und Containern ihre Kunst: Bilder und Sätze, die das Stadtbild verändern und sich auch mit Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung auseinandersetzen. Im Juli 2023 war sie in Mannheim und hat dort eine Hauswand bemalt - im Auftrag der "Alten Feuerwache“ zum zehnjährigen Jubiläum des Projekts STADT.WAND.KUNST.

SWR 2023

Musiktitel:

Trouble

Say She She

CD: Trouble



Heartbeats

José González

CD: Heartbeats



Simulation swarm

Big Thief

CD: Dragon new warm mountain I believe in you



Let's stay together

Al Green

CD: Sweet Soul Music - 26 scorching classics from 1971



Sinnerman

Nina Simone

CD: Feeling good: Her greatest hits and remixes