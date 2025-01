Salzburger Stier 2024: Preisträger Schweiz

per Mail teilen

Der Internationale Kabarettpreis "Salzburger Stier 2024" ging für die Schweiz an Dominik Muheim

Moderation: Dominic Deville

(Ausschnitte der Aufzeichnung vom 4. Mai im Stadttheater Olten in der Schweiz)

Der 1992 in Liestal geborene Kabarettist bekennt, er sei nur aus Versehen diplomierter Lehrer geworden. Bestimmt ebenso ungeplant hält er als Bühnenkünstler einen Rekord. Fünf verschiedene Poetry-Slam Schweizermeister-Titel hat er schon gewonnen. Wo Muheim auftritt, herrscht gute Laune. Vielleicht kein anderer hat eine solche Freude am widersprüchlichen Zustand der Welt. In jedem Widerspruch steckt für ihn eine poetische Pointe, eine Geschichte, ein Augenzwinkern.